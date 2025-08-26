Vier Jahre Haft für brutale Vergewaltigung

„Was die Deutschen mit den Juden gemacht haben“

Doch damit nicht genug: Im Oktober soll es zu einer bestialischen Vergewaltigung gekommen sein. Laut Staatsanwaltschaft riss der Angeklagte der Frau die Kleider vom Leib, sperrte sie in ein Zimmer ein und drohte ihr mit den schockierenden Worten: „Du wirst jetzt erleben, was die Deutschen mit den Juden gemacht haben.“ Ein Satz, der die Frau zusätzlich zutiefst verstörte. Weiters soll der Pole einer Bekannten der Gepeinigten eiskalt angekündigt haben, sie umzubringen, sollte sie sich in die Beziehung einmischen. Eine ähnliche Drohung habe er auch noch einem anderen Freund des Opfers ausgesprochen.