Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Freundin malträtiert

Vier Jahre Haft für brutale Vergewaltigung

Vorarlberg
26.08.2025 19:15
Der angeklagte Pole wurde zu vier Jahren Haft verurteilt.
Der angeklagte Pole wurde zu vier Jahren Haft verurteilt.(Bild: Dorn Chantall)

Am Landesgericht Feldkirch musste sich am Mittwoch ein 42-jähriger Pole wegen unfassbarer Taten, darunter eine bestialische Vergewaltigung, vor Gericht verantworten. Dafür kassierte er eine Haftstrafe.

0 Kommentare

Die Anklage liest sich wie das Drehbuch eines wahr gewordenen Albtraumes: Im Herbst 2023 soll der Mann seine damalige Freundin in der gemeinsamen Wohnung in Vorarlberg eingesperrt, getreten, gewürgt und geschlagen haben. Immer wieder habe er den Kopf der Frau mit voller Wucht gegen die Wand geschmettert. Das Opfer erlitt zahlreiche Hämatome und eine Schnittwunde an der Hand.

„Was die Deutschen mit den Juden gemacht haben“
Doch damit nicht genug: Im Oktober soll es zu einer bestialischen Vergewaltigung gekommen sein. Laut Staatsanwaltschaft riss der Angeklagte der Frau die Kleider vom Leib, sperrte sie in ein Zimmer ein und drohte ihr mit den schockierenden Worten: „Du wirst jetzt erleben, was die Deutschen mit den Juden gemacht haben.“ Ein Satz, der die Frau zusätzlich zutiefst verstörte. Weiters soll der Pole einer Bekannten der Gepeinigten eiskalt angekündigt haben, sie umzubringen, sollte sie sich in die Beziehung einmischen. Eine ähnliche Drohung habe er auch noch einem anderen Freund des Opfers ausgesprochen.

Zitat Icon

Es war immer einvernehmlicher Sex.

Der Angeklagte vor Gericht

Der Angeklagte selbst weist jede Schuld von sich. Vor Gericht gibt er sich als fürsorglicher Partner, der seine Ex-Freundin finanziell unterstützen musste, weil diese psychisch labil gewesen sei. Sie habe Stimmen gehört, sei in psychiatrischer Behandlung gewesen und habe nach dem Ende der Beziehung einzig aus Rache Anzeige gegen ihn erstattet. „Es war immer einvernehmlicher Sex“, betont er. Streitereien unter dem Einfluss von Alkohol habe es zwar oft gegeben, doch körperliche Gewalt will er nie angewendet haben.

Haftstrafe und 8000 Euro Schmerzensgeld
Das Gericht folgte letztlich weitestgehend der Argumentation der Staatsanwaltschaft und verurteilte den 42-jährigen Polen zu einer Haftstrafe von vier Jahren, zudem muss er ein Teilschmerzensgeld in Höhe von 8000 Euro an seine ehemalige Freundin zahlen. Sein Anwalt German Bertsch hat noch im Gerichtssaal Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde angekündigt. Der Staatsanwalt nahm sich seinerseits drei Tage Bedenkzeit, er hatte auf eine höhere Strafe gehofft. Das Urteil ist somit noch nicht rechtskräftig.

Porträt von Chantal Dorn
Chantal Dorn
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
14° / 25°
Symbol heiter
Bludenz
14° / 28°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
14° / 28°
Symbol heiter
Feldkirch
13° / 28°
Symbol heiter

krone.tv

Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
121.428 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Wurde zum „Phantom“: Neuer Verdacht gegen Lehrerin
94.588 mal gelesen
Symbolbild
Salzburg
„Ich fahre am Freitag und am Samstag nicht mehr“
91.395 mal gelesen
Am Samstag ging es für viele Reisende in Richung Süden (Symbolbild).
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1339 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
973 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Innenpolitik
Regierung nimmt NGOs in Österreich unter die Lupe
858 mal kommentiert
Die „Krone“ berichtete mehrfach über hinterfragenswerte Förderflüsse.
Mehr Vorarlberg
Freundin malträtiert
Vier Jahre Haft für brutale Vergewaltigung
Vor Cup-Duell mit RB
„Dann scheppert es gleich in der ersten Minute“
Schuler gesteht:
„Das motiviert mich für die kommende Saison“
Nach Misshandlungen
Verpflichtende Schutzkonzepte für Kinder gefordert
Ambergtunnel gesperrt
Reifenpanne sorgte für Chaos im Frühverkehr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf