So will die Stadt die Song-Contest-Party schützen

Wien will Fest für alle – in und auch abseits der Stadthalle. Herzstück wird das Eurovision Village am Rathausplatz. Daher wird das ESC-Village zur Hochsicherheitszone. Die „Krone“ hat bereits die ersten Infos.
Der Eurovision Song Contest ist ein Fest – doch er verlangt auch ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept. Noch stehen nicht alle Details fest, doch erste Eckpunkte für das Eurovision Village am Rathausplatz zeichnen sich bereits ab.
