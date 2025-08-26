Team-Debütant erst seit einem Monat Vollzeit-Profi

LIVE: St. Pölten in Wels früh in Rückstand
ÖFB-Cup
Am Sonntag der Doppelpack für Rapid beim 2:1-Sieg in Wolfsberg, 24 Stunden später der Anruf von Teamchef Ralf Rangnick und am Donnerstag ist der 19-Jährige die große Hoffnung von Grün-Weiß im Kampf um den Einzug in die Liga-Phase der Conference League – bei Nikolaus Wurmbrand geht es derzeit Schlag auf Schlag! Dabei ist der Flügelstürmer erst seit einem Monat ausschließlich ein Fußball-Profi...
„Auf Instagram und Youtube werden mir die Videos immer wieder vorgeschlagen, da klicke ich dann schon drauf“, grinst Nikolaus Wurmbrand. Gegen den Algorithmus ist auch der 19-Jährige chancenlos. Seine beiden Tore gegen den FC Kopenhagen „muss“ sich der Stürmer immer wieder anschauen...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.