Team-Debütant erst seit einem Monat Vollzeit-Profi

Am Sonntag der Doppelpack für Rapid beim 2:1-Sieg in Wolfsberg, 24 Stunden später der Anruf von Teamchef Ralf Rangnick und am Donnerstag ist der 19-Jährige die große Hoffnung von Grün-Weiß im Kampf um den Einzug in die Liga-Phase der Conference League – bei Nikolaus Wurmbrand geht es derzeit Schlag auf Schlag! Dabei ist der Flügelstürmer erst seit einem Monat ausschließlich ein Fußball-Profi...