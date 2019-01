Welt sieht erstmals Mondrückseite aus der Nähe

Erstmals in der Geschichte ist eine Raumsonde auf der Rückseite des Mondes gelandet. Die chinesische „Chang‘e 4“ setzte nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua am frühen Donnerstagmorgen um 3.26 Uhr am Aitken-Krater in der Nähe des Südpols des Erdtrabanten auf. Die ersten Bilder der erdabgewandten Seite wurden schon veröffentlicht. Mit an Bord der Sonde: Gemüsesamen, um den Anbau bei geringer Schwerkraft zu testen.