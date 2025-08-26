Stadtwerke sollen Klagenfurt aus der Krise helfen

Die mögliche Zahlungsunfähigkeit der Landeshauptstadt hing wie ein Damoklesschwert über der Politik. Ein Tropfen auf dem heißen Stein sollte die Dividende der Stadtwerke sein, die Montag bei der Hauptversammlung beschlossen wurde. Zehn Millionen Euro werden für das Geschäftsjahr 2024 ausgeschüttet.

„In schwierigen Zeiten müssen Stadtwerke und Stadt ganz eng zusammenstehen und gemeinsam die wichtigsten Herausforderungen bewältigen. Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Klagenfurter Stadtwerke AG, dass sie mit ihrem Einsatz und Engagement zu diesem sehr guten Ergebnis beigetragen haben. Für das kommende Jahr bin ich zuversichtlich, dass wir diese positive Entwicklung fortsetzen können“, so Bürgermeister Christian Scheider.