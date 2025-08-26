Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

10 Millionen Euro

Stadtwerke sollen Klagenfurt aus der Krise helfen

Kärnten
26.08.2025 19:03
Stadtwerke Klagenfurt zahlen vor dem jüngsten Geschäftsjahr eine Dividende in der Höhe von zehn ...
Stadtwerke Klagenfurt zahlen vor dem jüngsten Geschäftsjahr eine Dividende in der Höhe von zehn Millionen Euro aus.(Bild: Tragner Christian)

Die Stadtwerke Klagenfurt werden eine Dividende in der Höhe von zehn Millionen Euro ausschütten - Geld, das bei der katastrophalen Budgetsituation in der Landeshauptstadt mehr als gebraucht wird.

0 Kommentare

Die mögliche Zahlungsunfähigkeit der Landeshauptstadt hing wie ein Damoklesschwert über der Politik. Ein Tropfen auf dem heißen Stein sollte die Dividende der Stadtwerke sein, die Montag bei der Hauptversammlung beschlossen wurde. Zehn Millionen Euro werden für das Geschäftsjahr 2024 ausgeschüttet. 

„In schwierigen Zeiten müssen Stadtwerke und Stadt ganz eng zusammenstehen und gemeinsam die wichtigsten Herausforderungen bewältigen. Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Klagenfurter Stadtwerke AG, dass sie mit ihrem Einsatz und Engagement zu diesem sehr guten Ergebnis beigetragen haben. Für das kommende Jahr bin ich zuversichtlich, dass wir diese positive Entwicklung fortsetzen können“, so Bürgermeister Christian Scheider.

Lesen Sie auch:
Die Finanzsituation der Landeshauptstadt ist, wie das Wetter am Tag danach, weiterhin trüb.
48 Millionen Minus
Weitere Unsicherheiten bei Klagenfurts Finanzlage
16.07.2025
Krone Plus Logo
Ohne Überprüfung
„Problemfall“ schnappt sich Job bei Stadtwerken
21.08.2025

Der konzernweite Umsatz der Stadtwerke Klagenfurt AG konnte 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 um rund sieben Millionen Euro auf rund 422 Millionen Euro gesteigert werden. Der Konzernjahresüberschuss beträgt 23,3 Millionen Euro – die Stadtwerke verweisen auf ein solides Geschäftsergebnis. Investitionen in die Erneuerung und Sicherung der Infrastruktur hätten im Vorjahr einen in der Unternehmensgeschichte noch nie dagewesenen Rekordwert von 69 Millionen Euro erreicht.

Zitat Icon

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand und den über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtwerke Klagenfurt AG seinen ausdrücklichen Dank für ihren täglichen Einsatz und das erzielte Geschäftsergebnis aus. Dieses ermöglicht die Realisierung notwendiger Infrastruktur-Investitionen für die Landeshauptstadt.

Aufsichtsratsvorsitzender Johann Neuner

Bei der Hauptversammlung wurden alle bestehenden Aufsichtsratsmitglieder für eine weitere Periode nominiert, Johann Neuner wurde in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender bestätigt. Christiane Holzinger wurde zur ersten Stellvertreterin, Wilfried Haselmayer zum zweiten Stellvertreter gewählt.

Porträt von Christina Natascha Kogler
Christina Natascha Kogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Klagenfurt
Krise
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
121.428 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Wurde zum „Phantom“: Neuer Verdacht gegen Lehrerin
94.588 mal gelesen
Symbolbild
Salzburg
„Ich fahre am Freitag und am Samstag nicht mehr“
91.395 mal gelesen
Am Samstag ging es für viele Reisende in Richung Süden (Symbolbild).
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1339 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
973 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Innenpolitik
Regierung nimmt NGOs in Österreich unter die Lupe
858 mal kommentiert
Die „Krone“ berichtete mehrfach über hinterfragenswerte Förderflüsse.
Mehr Kärnten
Umfrage in Sillian
Bürger reden bei der Neugestaltung des Platzls mit
Rätsel nun geklärt
Nach Unfall Motorräder versteckt und geflüchtet
10 Millionen Euro
Stadtwerke sollen Klagenfurt aus der Krise helfen
Krone Plus Logo
WAC geht in die Luft
Akkus und Sprit auftanken – dann ab in die Liga
Krone Plus Logo
Wörthersee-Tourismus
Polen sind mittlerweile kaufkräftiger als Deutsche
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf