Jungbauer nach Heuballen-Unfall in Lebensgefahr

Gleich zwei schwere Unfälle auf Bauernhöfen gab es an diesem Dienstag in Oberösterreich. Beim ersten war es ein Heuballen, der einen Jungbauern in Lebensgefahr brachte, und beim zweiten wurde die Suche nach einem Schockraum für einen Altbauern zur schwierigen Aufgabe für die Disponenten des Roten Kreuzes.
In kritischem Zustand ist ein 26-jähriger Bauer aus Lohnsburg, nachdem ihn am Dienstagmorgen im Rinderstall ein 300-Kilo-Heuballen getroffen hatte. Dieser war beim Herunterheben von einem Stapel auf den Hoflader und dessen Lenker gefallen. Der Innviertler konnte sich zwar noch selbst befreien, sackte dann aber neben dem Hoftrak reglos zusammen, war bei der Rettung nicht ansprechbar. Er wurde ins Spital nach Salzburg geflogen.
Altbauer stürzte vom Silo
Ebenfalls schwer verletzt wurde ein Bauer (73), der in Kallham drei Meter vom Silo gefallen war. Auch er brauchte intensivmedizinische Versorgung. Doch weil die Schockräume der Spitäler in Wels und Linz gesperrt waren, musste man in Bayern anfragen, ob ein Platz frei ist – im Klinikum Passau hatte man Kapazitäten und der Landwirt wurde über die Grenze geflogen.
