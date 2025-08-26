Jungbauer nach Heuballen-Unfall in Lebensgefahr

In kritischem Zustand ist ein 26-jähriger Bauer aus Lohnsburg, nachdem ihn am Dienstagmorgen im Rinderstall ein 300-Kilo-Heuballen getroffen hatte. Dieser war beim Herunterheben von einem Stapel auf den Hoflader und dessen Lenker gefallen. Der Innviertler konnte sich zwar noch selbst befreien, sackte dann aber neben dem Hoftrak reglos zusammen, war bei der Rettung nicht ansprechbar. Er wurde ins Spital nach Salzburg geflogen.