Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wir heiraten“

Taylor Swift hat sich mit Travis Kelce verlobt!

Society International
26.08.2025 19:29
Pop-Star Taylor Swift und NFL-Spieler Travis Kelce haben sich verlobt.
Pop-Star Taylor Swift und NFL-Spieler Travis Kelce haben sich verlobt.(Bild: AP/Charlie Riedel)

Sie sind das Traumpaar der (US-)Popwelt, jetzt machen sie Nägel mit Köpfen: Taylor Swift und Travis Kelce werden heiraten. Die beiden gaben ihre Verlobung via Instagram bekannt. 

0 Kommentare

„Dein Englischlehrer und dein Sportlehrer heiraten“, postete Swift, die für ihren verschmitzten Humor bekannt ist, zusammen mit einem romantischen Foto auf Instagram. Zu sehen sind die beiden in einem blumenreichen Garten, Footballer Travis Kelce kniet vor seiner Angebeteten.

Auch ein Bild des Verlobungsrings teilte sie in dem Posting:

Die Pop-Gigantin, bekannt dafür, ihr Liebesleben in Songs zu verarbeiten, und der NFL-Star sind seit 2023 ein Paar. Nachdem Swift einige gescheiterte Beziehungen hinter sich hatte, wirkte die 35-Jährige an der Seite des Sportlers endlich angekommen. 

So eroberte Travis Kelce das Herz der Pop-Ikone
In einem US-Podcast schildert sie, wie es der 1,96-Tight End-Spieler schaffte, ihr Herz zu erobern. Im Juli 2023 besuchte Kelce zu eines ihrer Eras-Tour-Konzerte. Der Football-Star hatte damals einen besonderen Plan: Er wollte Swift ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer darauf überreichen. Doch das Schicksal meinte es anders. „Dieser Typ hat kein Meet-and-Greet bekommen und macht es zu jedermanns Problem“, scherzte Swift über Kelces damalige Verzweiflung.

Nachdem Kelce sie aber nicht persönlich treffen konnte, sprach er in seinem Podcast darüber, Swift hörte die Sendung – und war gerührt. „Es war so eine wilde, romantische Geste, einfach zu sagen: ,Ich will dich daten!‘“, schwärmte die Sängerin rückblickend.

Lesen Sie auch:
Papa packt aus
Taylor Swift: Das Geheimnis hinter Travis‘ Glück?
25.08.2025
Süße Liebeserklärung
Kelce: Taylor Swift ist mein „engagiertester Fan“
13.08.2025
Fans euphorisch
Superstar Taylor Swift kündigt neues Album an!
12.08.2025

Wann und wo sich die beiden das Jawort geben werden, bleibt vorerst geheim. Swift gilt inzwischen als die erfolgreichste Popkünstlerin aller Zeiten. Ihr Vermögen wird in Summe auf 1,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Sie verkaufte inzwischen mehr als 300 Millionen Tonträger, ihre Eras-Tour gilt als die kommerziell erfolgreichste der Welt. 

Und selbst die Suchmaschine Google zollte Swift Respekt. Gibt man ihren Namen ein, erscheint ein brennendes Herz, das beim Draufklicken einen goldenen Konfetti-Regen auslöst. 

Porträt von Michaela Braune
Michaela Braune
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Taylor Swift
Instagram
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
121.428 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Wurde zum „Phantom“: Neuer Verdacht gegen Lehrerin
94.588 mal gelesen
Symbolbild
Salzburg
„Ich fahre am Freitag und am Samstag nicht mehr“
91.395 mal gelesen
Am Samstag ging es für viele Reisende in Richung Süden (Symbolbild).
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1339 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
973 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Innenpolitik
Regierung nimmt NGOs in Österreich unter die Lupe
858 mal kommentiert
Die „Krone“ berichtete mehrfach über hinterfragenswerte Förderflüsse.
Mehr Society International
„Wir heiraten“
Taylor Swift hat sich mit Travis Kelce verlobt!
Donatella Versace
Das Geheimnis hinterm neuen Gesicht der Designerin
Spätsommer im Bikini
Carys ist so schön wie Mama Catherine Zeta-Jones
Centineo fit für Rambo
Netflix-Hottie zeigt seine neuen Mega-Muskeln
„Extrem dünn geworden“
Sorge um Laura Maria Rypa nach Trennung von Pietro
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf