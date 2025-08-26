Taylor Swift hat sich mit Travis Kelce verlobt!

Sie sind das Traumpaar der (US-)Popwelt, jetzt machen sie Nägel mit Köpfen: Taylor Swift und Travis Kelce werden heiraten. Die beiden gaben ihre Verlobung via Instagram bekannt.
„Dein Englischlehrer und dein Sportlehrer heiraten“, postete Swift, die für ihren verschmitzten Humor bekannt ist, zusammen mit einem romantischen Foto auf Instagram. Zu sehen sind die beiden in einem blumenreichen Garten, Footballer Travis Kelce kniet vor seiner Angebeteten.
Auch ein Bild des Verlobungsrings teilte sie in dem Posting:
Die Pop-Gigantin, bekannt dafür, ihr Liebesleben in Songs zu verarbeiten, und der NFL-Star sind seit 2023 ein Paar. Nachdem Swift einige gescheiterte Beziehungen hinter sich hatte, wirkte die 35-Jährige an der Seite des Sportlers endlich angekommen.
So eroberte Travis Kelce das Herz der Pop-Ikone
In einem US-Podcast schildert sie, wie es der 1,96-Tight End-Spieler schaffte, ihr Herz zu erobern. Im Juli 2023 besuchte Kelce zu eines ihrer Eras-Tour-Konzerte. Der Football-Star hatte damals einen besonderen Plan: Er wollte Swift ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer darauf überreichen. Doch das Schicksal meinte es anders. „Dieser Typ hat kein Meet-and-Greet bekommen und macht es zu jedermanns Problem“, scherzte Swift über Kelces damalige Verzweiflung.
Nachdem Kelce sie aber nicht persönlich treffen konnte, sprach er in seinem Podcast darüber, Swift hörte die Sendung – und war gerührt. „Es war so eine wilde, romantische Geste, einfach zu sagen: ,Ich will dich daten!‘“, schwärmte die Sängerin rückblickend.
Wann und wo sich die beiden das Jawort geben werden, bleibt vorerst geheim. Swift gilt inzwischen als die erfolgreichste Popkünstlerin aller Zeiten. Ihr Vermögen wird in Summe auf 1,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Sie verkaufte inzwischen mehr als 300 Millionen Tonträger, ihre Eras-Tour gilt als die kommerziell erfolgreichste der Welt.
Und selbst die Suchmaschine Google zollte Swift Respekt. Gibt man ihren Namen ein, erscheint ein brennendes Herz, das beim Draufklicken einen goldenen Konfetti-Regen auslöst.
