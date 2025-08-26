Taylor Swift hat sich mit Travis Kelce verlobt!

So eroberte Travis Kelce das Herz der Pop-Ikone

In einem US-Podcast schildert sie, wie es der 1,96-Tight End-Spieler schaffte, ihr Herz zu erobern. Im Juli 2023 besuchte Kelce zu eines ihrer Eras-Tour-Konzerte. Der Football-Star hatte damals einen besonderen Plan: Er wollte Swift ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer darauf überreichen. Doch das Schicksal meinte es anders. „Dieser Typ hat kein Meet-and-Greet bekommen und macht es zu jedermanns Problem“, scherzte Swift über Kelces damalige Verzweiflung.