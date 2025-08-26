Trump bewundert Füllfeder – Aktien steigen

Lee hatte sich beim Besuch im Weißen Haus in Washington am Montag mit seiner eigenen Füllfeder ins Gästebuch eingeschrieben. „Ist das Ihrer? Das ist ein schöner Füller. Wollen Sie den wieder mitnehmen?“, sagte Trump daraufhin. Das Schreibgerät habe eine „wunderschöne Schrift“. Der südkoreanische Präsident bot die Füllfeder Trump daraufhin als Geschenk an. Das sei ihm eine Ehre. Der Füller sei „nützlich für Ihre komplizierte Unterschrift“, sagte Lee.