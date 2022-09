Experten: Gegenoffensive läuft besser als erwartet

Witali Gantschew, ein von Russland eingesetzter Statthalter in den besetzten Gebieten Charkiws, räumte am Montag im staatlichen russischen Fernsehen ein, dass die Ukrainer Siedlungen im Norden der Region erobert hätten. Sie seien mit acht Mal mehr Soldaten angerückt, als Russland zusammen mit seinen prorussischen Verbündeten in dem Gebiet stationiert gehabt habe. „Die Lage wird von Stunde zu Stunde schwieriger“, sagte er. Man habe etwa 5000 Zivilisten nach Russland in Sicherheit gebracht. Die ukrainische Grenze zur russischen Region Belgorod sei inzwischen geschlossen.