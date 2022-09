Kiew meldet Eroberung Hunderter Städte und Dörfer

Im bereits seit 200 Tagen andauernden Krieg ist am Montag der Vormarsch der ukrainischen Armee im Osten des Landes weiter. „Die Befreiung von Ortschaften unter russischer Besatzung in den Gebieten Charkiw und Donezk setzt sich fort“, teilte der ukrainische Generalstab am Montag in seinem Lagebericht mit. Zuvor hat Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft die Einnahme der strategisch wichtigen Stadt Isjum sowie Hunderter weiterer Städte und Dörfer verkündet. Laut General Walerij Saluschnyj, Oberkommandierender der ukrainischen Streitkräfte, sei man in der Region Charkiw schon „bald an der russischen Grenze“ angelangt.