Russische Armee flüchtet, lässt Panzer zurück

Nach der geordneten Umgruppierung eigener Truppen, wie es das russische Verteidigungsministerium vor wenigen Tagen verlautbart hat, sehe das nicht aus. Auch heimische Experten des Bundesheeres seien erstaunt, wie erfolgreich die aktuelle Rückeroberungs-Welle für die ukrainische Armee verläuft: Die aktuelle militärische Entwicklung sei in ihrer Bedeutung mit dem ukrainischen Sieg in der Schlacht vor Kiew zu Beginn des Kriegs vergleichbar und könnte eine entscheidende Kriegswende darstellen. „Experten glauben überdies, dass es derzeit auch kaum noch einsatzbereite russische Hightech-Waffen gibt, die Lager sind bereits leer“, so Tikal, der sich auf Einschätzungen westlicher Geheimdienste bezieht.