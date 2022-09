Massive Stromausfälle in der Ostukraine gemeldet

Moskau spricht von „Umgruppierung“ der Truppen

Die ukrainische Armee hatte in den vergangenen Tagen zahlreiche Ortschaften und Städte im Osten der Ukraine von den russischen Truppen zurückerobert. Am Samstag vermeldete die russische Armee überraschend, ihre Streitkräfte aus Teilen der östlichen Region Charkiw weiter südlich in die Region Donezk „umzugruppieren“. Eine am Sonntag von Moskau veröffentlichte Karte zeigte einen weitgehenden Rückzug russischer Truppen aus dem Gebiet.