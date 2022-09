Nach dem Spätsommer kommt am Wochenende der Schnee

Die Woche endet kühl und nass

Am Donnerstag kommt aber ohnehin der Wetterumschwung: „Durch ein Skandinavientief zieht eine Kaltfront auf.“ Mit teils kräftigen Regenschauern wartet am Freitag auf die Steirer deutlich kühleres Wetter. Das Thermometer zeigt tagsüber nur mehr 15 bis 20 Grad an. Am Wochenende kann die Schneefallgrenze auf 1200 Meter fallen.