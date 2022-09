Britische Notenbank verschiebt Zinsentscheid

Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verschoben die für nächsten Donnerstag geplante Sitzung aber nun um eine Woche auf den 22. September. Das teilte die Zentralbank in London am Freitag mit, wobei sie mit der Trauerphase nach dem Tod der britischen Königin argumentierte. Diese hatte die Regierung zuvor ausgerufen. Sie soll bis zum Ende des Tages gelten, an dem das Staatsbegräbnis stattfindet.