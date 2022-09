Regierungen sollen Energiefirmen unterstützen

Zuletzt hatte es Überlegungen gegeben, dass auch die Notenbanken eine Aufgabe übernehmen könnten, um in Engpässe geratene Versorgerunternehmen zu stützen. Das hätten etwa die European Federation of Energy Traders (EFET) gewollt, ein Handelsverband von Energiefirmen. In Deutschland war am Freitag bekannt geworden, dass der ostdeutsche Gazkonzern VNG wegen der explodierenden Gaspreise Hilfe vom Staat benötigt.