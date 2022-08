18% Inflationsrate: Briten droht Preisexplosion

Ökonomen der US-Großbank Citi sagen den britischen Verbrauchern eine Preisexplosion voraus. Die Inflationsrate werde Anfang kommenden Jahres auf 18 Prozent steigen, schrieb Citi-Volkswirt Benjamin Nabarro am Montag in einer Notiz an Kunden des Geldhauses. Das wäre die stärkste Teuerung seit 1976. Sie läge dann neunmal so hoch wie von der Bank of England angestrebt: Die britische Notenbank will die Inflationsrate eigentlich bei zwei Prozent halten.