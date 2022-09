„Politischer Schaden für die SPÖ ist angerichtet“

„Krone“: Das Budget des Burgenlandes beträgt 1,4 Milliarden Euro. Das ist genau jene Summe, die Wiens roter Bürgermeister heimlich der Wien Energie zur Verfügung gestellt hat. Ist das die gelebte Transparenz in der SPÖ?

Hans Peter Doskozil: Ich will jetzt die Vorgehensweise in Wien nicht kommentieren. Aber eines will ich festhalten: Im Burgenland ist das nicht möglich. Man muss als Eigentümer schon seine Kompetenzen ausüben. Man hat die Verantwortung, die richtigen Experten an die richtigen Stellen zu setzen. Man kann es sich nicht mehr leisten, dass Funktionäre versorgt werden. Das geht aber nicht. Da gibt es eine zu große Verantwortung dem Steuerzahler und der Situation gegenüber.