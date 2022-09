Kern: Neuer Schulterschluss mit SPÖ-Chefin

Erster Auftritt des roten Duos

Seit Wochen meldet sich Christian Kern schon medial zu Wort und appelliert an die Verantwortlichen in Österreich und in der EU, in die Merit-Order einzugreifen, um den Gaspreis wieder auf ein normales Niveau zurückzuführen. Vor einigen Wochen griff dann Pamela Rendi-Wagner zum Handy und bat Kern, sein Know-how auch der SPÖ zur Verfügung zu stellen.