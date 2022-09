ÖGB-Chef: „Wir fordern Mindestlohn von 2000 Euro“

„Die Leute haben solche Kabeln“

Er betonte, dass die Löhne den Preisen folgen sollten. Dabei orientiere man sich bei den Forderungen nicht an Prognosen, sondern an der Inflation der letzten zwölf Monate - wo klar ist, wie hoch diese war. Genauso wisse man, welche Gewinne die Unternehmen machten und welche Dividenden ausgezahlt worden seien. „Die Leute haben solche Kabeln“, verwies Katzian in dem Zusammenhang auf die Stimmung in der Bevölkerung. Der ÖGB-Chef forderte daher die Unternehmen auf, die Arbeitnehmer ernst zu nehmen: „Führt seriöse Verhandlungen.“