Schwangere müssen in Wien wieder unterrichten

Es soll also Normalität einkehren, sofern das Virus und seine Varianten es zulassen. Ganz vorbei ist es aber nicht: So bekommen die Schulleitungen anlassbezogen die Möglichkeit, auf zwei Wochen befristet Antigentests oder Masken vorzuschreiben, etwa wenn in einer Klasse Infektionsfälle auftreten.