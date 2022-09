Trumps Twitter-Ersatz steckt in Schwierigkeiten

Trump soll Anhänger angestachelt haben

Radikale Anhänger von Donald Trump hatten am 6. Jänner 2021, nach Trumps Wahlniederlage gegen Joe Biden, das Kapitol in Washington gestürmt. Dem Ex-Präsidenten wird vorgeworfen, die Menge zuvor mit einer Rede und einer Reihe von Twitter-Postings angestachelt zu haben. Nach dem Vorfall warfen Twitter, Facebook und YouTube Trump hinaus. Vor allem der Wegfall seiner Lieblingsplattform Twitter versetzte Trump in Rage und sorgte für internationale Debatten.