Die Gondel ist da! Aber „Odi“ hat offene Rechnung

Ein Foto aus Kindertagen zeigt Marco Odermatt bei einem Sommerurlaub in Kitzbühel. Seitdem war der Schweizer nicht mehr in der heißen Jahreszeit in Kitz gewesen. Doch am Wochenende schaute „Odi“ wieder in der Gamsstadt vorbei. Aus gutem Grund, denn es stand die Verleihung seiner eigenen Gondel der Hahnenkammbahn auf dem Programm. Als Lohn für seinen Super-G-Triumph auf der Streif am 25. Jänner 2025. Rund 400 Zaungäste waren dabei und der vierfache Gesamt-Weltcup-Sieger nahm sich viel Zeit für Foto- und Autogrammwünsche.