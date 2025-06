Neue Grünen-Chefin wird das „sehr gut machen“

Kogler (63), schon in den 1980er-Jahren einer der Gründer der Partei, hatte die Grünen nach dem Wahldebakel 2017 zunächst interimistisch übernommen. Ab Herbst 2018 fungierte er als gewählter Bundessprecher, verschaffte der Partei das Comeback in den Nationalrat im Jahr 2019 und verhandelte erfolgreich eine Regierungskoalition mit der ÖVP. Im Jahr 2022 wurde er an die Parteispitze wiedergewählt.