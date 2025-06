Ried holt Routinier Wernitznig und einen Youngster

„Ein Ziel dieses Transferfensters ist es, den Anteil an guten Spielern mit Bundesliga-Erfahrung in Ried zu erhöhen. Christopher Wernitznig fällt mit seinen 412 Bundesliga-Spielen genau in diese Kategorie“, erklärte Rieds Sport-Geschäftsführer Wolfgang Fiala. Der 1,90 m große Kirnbauer soll hingegen den Konkurrenzkampf in der Dreierkette der Rieder beleben.