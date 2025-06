Longines Global Champions Tour mit VIP-Faktor

Ein Wochenende für Genießer und Kenner

Wer dieses außergewöhnliche Ereignis mit allen Sinnen genießen möchte, ist im VIP-Bereich bestens aufgehoben. Direkt am Geschehen wird das Turnierwochenende mit exzellentem Service an den edel gedeckten Tischen mit Blick auf die historischen Fassaden zum gesellschaftlichen Highlight, das neue Maßstäbe setzt. Die erste Wahl für all jene, die das Besondere zu schätzen wissen.