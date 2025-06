Teenie-Bande schlug zu, Versicherung steigt aus

500 Straftaten gehen auf die Kappe einer Jugendbande – teils sind die Täter noch unmündig. Alleine 350 Einbruchsdiebstähle in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland haben sie am Konto, der Großteil in Autos. Eines davon ist der Mercedes GLC von Dominik R. (Name geändert), der sein Fahrzeug – wie so oft – in seinem Zweitwohnsitz Neusiedl am See (Bgld.) geparkt hat. In der Früh des 2. Augusts letzten Jahres dann die böse Überraschung: Der selbstständige Unternehmer wurde Opfer der 24-köpfigen Bande.