Anschlag auf Kirche in Syrien: Mindestens 15 Tote

Bei dem Anschlag wurden mindestens 15 Menschen getötet und 53 Personen verletzt, wie Rettungskräfte mitteilten. Ein Selbstmordattentäter sei in die St. Elias-Kirche in Damaskus eingedrungen. Der Täter habe das Feuer in der Kirche eröffnet und sich dann in die Luft gesprengt, gab das syrische Innenministerium am Sonntag bekannt. Das Ministerium machte die Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) für die Tat verantwortlich. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London gab die Zahl der Toten mit 19 an.