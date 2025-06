Badegast rettet Bub (4) aus dem Kinderbecken

Am Sonntag hatten insgesamt 988 Gäste das Schärdinger Freibad besucht, so Markus Furtner vom Stadtamt zur „Krone“: „Der Bub hatte keine Schwimmflügerl an. Kinder in diesem Alter sollten immer welche tragen.“ Der kleine Bub wurde vom Roten Kreuz ins Klinikum im benachbarten Passau gebracht.