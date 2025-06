Snooker-Ass lebt jetzt endlich den Profi-Traum

Montagabend ist es endlich soweit: Der achtfache Snooker-Staatsmeister Florian Nüßle startet das Abenteuer World Tour, misst sich in den kommenden zwei Jahren mit der Weltelite des Sports. Der Auftakt steigt in Leicester (Eng), wo er die Qualifikation für die Wuhan Open in Angriff nimmt. Der Wahl-Salzburger, der ursprünglich aus Graz kommt, ist der erste Österreicher mit einem World-Tour-Ticket, jahrelang arbeitete er auf diesen Traum hin. „Den Lebensunterhalt damit zu verdienen, war immer mein Ziel. Snooker ist meine Leidenschaft und was ich immer machen wollte.“