Schützlinge missbraucht: Haftstrafe für Trainer

Dehnübungen nicht „state of the art“

Am zweiten Prozesstag wurden weitere Zeuginnen aus dem Sportverein geladen. Besonders die Trainerin, an die sich die Mädchen wandten, bestätigte, dass die Methoden des 48-Jährigen nicht „state oft the art“ seien. Es gebe andere Dehnübungen, die genauso effektiv wären und keine unangebrachten Berührungen bräuchten.