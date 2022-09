Zunehmende Migrationsströme - die Hotspots

Unter der Belastung der zunehmenden Migrationsbewegung leidet nicht nur die Bevölkerung in Nikitsch. Der gesamte Bezirk Oberpullendorf ist davon betroffen. Allein in der vergangenen Woche sind 1116 Flüchtlinge aufgegriffen worden. Noch mehr Flüchtlinge waren es im Bezirk Neusiedl am See, konkret 1254.