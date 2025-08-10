Jetzt wird überschüssiger Strom gespendet!

Überschüsse kommen ins öffentliche Netz

In Österreich werden derzeit Überschüsse bei der Elektrizität meist nur ins öffentliche Netz eingespeist. Die Vergütung liege mit sechs Cent pro Kilowattstunde weit unter jenen Tarifen, die auf dem Strommarkt dafür zu bezahlen seien, gibt Zeliska zu bedenken. „Angenommen, ein Privathaushalt mit Photovoltaikanlage erhält durch den Verkauf des Überschusses offiziell 200 Euro pro Jahr. Dann bedeutet die Spende der Kilowattstunden hingegen eine Ersparnis von ungefähr 400 Euro für jene, die von dieser Energie profitieren. Man könnte also sagen, dass sich der Nutzen durch die Spende verdoppelt“, rechnet der SOS-Kinderdorfleiter vor.