Vespaclub „Vespa del Lago Neusiedl“ im Anrollen

Einmal im Quartal möchte man sich zum Clubtreffen im Clublokal, der Rialto in Neusiedl, verabreden. Zumindest zweimal im Jahr soll es eine große Ausfahrt geben. „Dazwischen werden wir schauen, was es gibt. Hat jemand etwas vor, schreibt er es in unsere WhatsApp Gruppe und so viele mitfahren möchten, sind eben dabei. Uns ist ganz wichtig, dass jeder kann, aber keiner muss.“ Denn alle Mitglieder waren schon in Vereinen und möchten keine fixen Verpflichtungen mehr. Vespa fahren muss Spaß machen und kein Zwang sein. Na dann: Gute Fahrt!