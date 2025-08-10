Vorteilswelt
Freude auf zwei Rädern

Vespaclub „Vespa del Lago Neusiedl“ im Anrollen

Burgenland
10.08.2025 13:00
Das erste Treffen im Clublokal. Der Kultroller steht für pure Lebensfreude. Eine Kooperation ...
Das erste Treffen im Clublokal. Der Kultroller steht für pure Lebensfreude. Eine Kooperation gibt es übrigens auch mit Vespa-Händler und Werkstatt „Il moto“ in Parndorf.(Bild: Vespa Club Neusiedl am See)

Drei Männer. Drei heiße Öfen. Eine Leidenschaft. Und ganz viel Spaß.  

Die Geschichte des Vespa Clubs „Vespa del Lago Neusiedl“ begann mit einer Männerfreundschaft und derselben Liebe zum motorisierten Zweirad. Präsident Alexander Rupp aus Neusiedl am See hat seinen Kultroller schon seit zehn Jahren. Zwei seiner Freunde – nämlich Thomas Heinrich und Tom Flecher zogen dann nach, woraufhin man beschloss: Eigentlich müsste man einen Club gründen.

Präsident Alex Rupp mit seiner Vespa.
Präsident Alex Rupp mit seiner Vespa.(Bild: Charlotte Titz)
Erstes Treffen im Clublokal in Neusiedl am See
Erstes Treffen im Clublokal in Neusiedl am See(Bild: Alex Rupp)
(Bild: Alex Rupp)
Die erste Ausfahrt zum Vespatreffen nach Schwechat.
Die erste Ausfahrt zum Vespatreffen nach Schwechat.(Bild: Alex Rupp)
(Bild: Alex Rupp)

Gesagt, getan. Seit Mitte Juli ist der „Vespa del Lago Neusiedl“ eingetragen und auch Mitglied bei Vespa Austria. Woraus sich der Name des Vereins zusammensetzt ist klar. Aus dem Kultroller Vespa, del Lago für den Neusiedler See und Neusiedl am See für die Heimatstadt der meisten Clubmitglieder. Denn die drei sind nicht mehr alleine.

Erst drei, dann fünf – jetzt schon 30 Mitglieder
Kaum in den sozialen Medien verkündet, haben sich gleich einige Leute zusammen gefunden. „Mittlerweile haben wir 30 Mitglieder. Eine Dame kommt sogar aus Siegendorf, ein weiterer Vespisti aus Purbach. Die restlichen Mitglieder sind alle aus Neusiedl oder der näheren Umgebung“, verrät Alex Rupp.

Einmal im Quartal möchte man sich zum Clubtreffen im Clublokal, der Rialto in Neusiedl, verabreden. Zumindest zweimal im Jahr soll es eine große Ausfahrt geben. „Dazwischen werden wir schauen, was es gibt. Hat jemand etwas vor, schreibt er es in unsere WhatsApp Gruppe und so viele mitfahren möchten, sind eben dabei. Uns ist ganz wichtig, dass jeder kann, aber keiner muss.“ Denn alle Mitglieder waren schon in Vereinen und möchten keine fixen Verpflichtungen mehr. Vespa fahren muss Spaß machen und kein Zwang sein. Na dann: Gute Fahrt! 

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Burgenland
