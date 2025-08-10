Duell mit Absteiger als gutes Omen für Aufsteiger

1978 – Christof war da noch lange nicht geboren – spielte sein Vater Oskar für Schachendorf. Die Mannschaft holte den Titel in der 2. Liga und stieg in die Burgenlandliga auf. Parallel dazu stieg damals auch Siegendorf aus der Regionalliga in die burgenländische Landesliga ab. In der ersten Runde trat Oskar Herics dann mit Schachendorf zu Hause gegen Siegendorf an – und siegte mit 1:0.