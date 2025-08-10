Rot-Goldene Traube 2025 sprengt alle Rekorde

Mehr als 100 Weine aus Gols

Alle Anwärter sind hoch motiviert. Während bei jeder anderen Weinprämierung derzeit um bis zu einem Drittel weniger Einreichungen als früher registriert werden, konnte die schier grenzenlose Begeisterung für die letzte Rot-Goldene Traube in diesem Jahr noch übertrumpft werden. Für Gols als größte Weinbaugemeinde des Landes haben Bürgermeister Kilian Brandstätter und Weinbauverein-Obmann Michael Allacher die Initiative ergriffen. Sie spornten „ihre“ Winzer an. Mit stattlichem Erfolg: Mehr als 100 Weine, die im Bewerb vertreten sind, stammen aus Gols.