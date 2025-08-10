Rot-Goldene Traube 2025 sprengt alle Rekorde

Ein kräftiges Lebenszeichen gibt die burgenländische Weinwirtschaft. So viele erlesene Kostproben wie noch nie reichten die pannonischen Winzer zur Prämierung mit der höchsten Auszeichnung der Branche ein.
Die Rot-Goldene Traube ist begehrter denn je. Bereits zum vierten Mal steht die Verleihung der geschätzten Trophäe für die Besten der Besten unter den Weingütern an, unterstützt von der „Krone“ als Partner. Die Zahl der teilnehmenden Winzer aus dem Burgenland sprengt heuer alle Rekorde. Mit mehr als 750 exquisiten Kostproben rittern sie um die vielversprechende Auszeichnung 2025.
Mehr als 100 Weine aus Gols
Alle Anwärter sind hoch motiviert. Während bei jeder anderen Weinprämierung derzeit um bis zu einem Drittel weniger Einreichungen als früher registriert werden, konnte die schier grenzenlose Begeisterung für die letzte Rot-Goldene Traube in diesem Jahr noch übertrumpft werden. Für Gols als größte Weinbaugemeinde des Landes haben Bürgermeister Kilian Brandstätter und Weinbauverein-Obmann Michael Allacher die Initiative ergriffen. Sie spornten „ihre“ Winzer an. Mit stattlichem Erfolg: Mehr als 100 Weine, die im Bewerb vertreten sind, stammen aus Gols.
Breit gefächert ist die Teilnehmerliste. Sowohl Winzer, die stark exportorientiert sind, als auch Vorzeigebetriebe mit einem großen Namen stellen sich der Challenge. Aber auch kleinere, weniger bekannte Weingüter, die auf Klasse setzen, lassen sich auf die besondere Herausforderung ein. „Die Mischung macht die Würze aus“, sagt Wein-Burgenland-Obmann Herbert Oschep. Vor allem in schwierigen Zeiten sei mediale Aufmerksamkeit umso wichtiger.
Unsere Stärke ist der Zusammenhalt. Gemeinsam prägen wir das Burgenland als Marke.
Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld
Blindverkostung in neun Kategorien
Einer spannenden Aufgabe sehen sich jene Fachjurys gegenüber, die aufgrund der Fülle an Einreichungen zwei Tage lang im Martinsschlössl in Donnerskirchen ihre Bewertungen zu den Kriterien wie Frische, Volumen, Dichte, Textur, Geschmack und innovative Details abzugeben haben. Die Blindverkostungen gehen am 25. und 26. August über die Bühne. Zu meistern sind neun Kategorien.
Vom Grünen Veltliner bis zum Rosé
Der Bogen spannt sich von Weißwein Klassik, Jahrgang 2024 (Grüner Veltliner und Welschriesling) über Aromatische Vielfalt 2024 (Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller, Traminer usw.) und Rosé still, Jahrgang 2024 und 2023, bis zu Rotwein aus einer Einzelriede zwischen 2023 und 2020.
„Mehr als 750 Weine – von diesem kräftigen Lebenszeichen unserer Winzer bin ich überwältigt. Das zeigt aufs Neue, dass sich die Rot-Goldene Traube als innovative Weinprämierung mehr als etabliert hat“, betont Oschep. Der Event sei ein Spiegelbild des vinophilen Burgenlandes – fleißig, einfallsreich, selbstbewusst!
