Steigende Strompreise: Was Sie jetzt tun können

Tarifwechsel bei Wien Energie annehmen

Er rät den Kunden daher, die von Wien Energie zusätzlich angebotenen Gratis-Monate bei zwölfmonatiger Bindung an den neuen Ökostrom-Tarif zu nutzen. Dieser sei nämlich trotz des höheren Preises noch immer das günstigste Angebot für den Raum Wien. Denn, so der Experte: „Es ist nicht davon auszugehen, dass die Energiepreise in den kommenden Monaten sinken werden.“ Allerdings rät er, auf längere Sicht die Augen offenzuhalten und die Preise laufend zu vergleichen.