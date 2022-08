Biker (53) bei Crash über Motorhaube geschleudert

Ereignet hat sich der Unfall um 10.40 Uhr. Die 40-Jährige fuhr mit ihrem Auto in Wörgl vom Parkplatz des Gymnasiums auf die B171 in Richtung Westen. Zur gleichen Zeit fuhr der 53-Jährige mit seinem Motorrad auf der B171 in Richtung Osten. „Aufgrund des Kolonnenverkehrs überholte der Mann die stehenden Pkw und kollidierte frontal mit dem Pkw der 40-Jährigen“, heißt es von der Exekutive.