Chinesische Heilkunst: TCM gegen Long-Covid

Auch, wenn das Testergebnis bereits negativ ist, wird zunächst geraten, sich weiter zu schonen. TCM Expertin Shi Chun Wen plädiert, begleitende Methoden aus der Traditionellen Chinesischen Medizin anzuwenden. „Ca. 15-20% der Genesenen leiden an den Nebenwirkungen einer durchgemachten Corona-Infektion, Long Covid. Behandelt man Betroffene jedoch rechtzeitig und richtig, können sie sich zur Gänze wieder erholen. Achtung: Sollte man sich in den ersten Wochen nach einer Covid-Erkrankung noch krank fühlen, fachärztliche medizinische Konsultation anstreben!“, so die TCM-Therapeutin.