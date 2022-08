Hertha Wels weiter top - Stripfing wieder Leader

Das letzte Wochenende in der Regionalliga brachte viele Favoritensiege! So konnten etwa Hertha Wels, Stripfing, TWL Elektra, Austria Salzburg, Schwaz und auch Silz/Mötz ihre Matches gewinnen. Einzig Kufstein ging in Imst mit 0:5 unter. Bei uns in der Sendung gibt es wieder die Spiele der Regionalliga Salzburg, Tirol, Mitte und Ost und natürlich die Wahl zu Tor der Runde.