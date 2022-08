Das echte Leben auf der Anti-Instagram-App BeReal

So löblich die Idee, all den retuschierten und gestellten Aufnahmen auf Instagram etwas Echtes und Unverfälschtes entgegenzusetzen, auch sein mag, am Ende ist der Effekt derselbe: Ob ich nun neidvoll schönen und glücklichen Menschen beim Urlauben an Traumstränden zuschaue oder ganz gewöhnlichen Menschen von nebenan bei ganz alltäglichen Dingen - das eigene Leben erscheint so oder so recht unspektakulär und bedeutungslos.