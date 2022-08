Schweden: Antilope tötet Mitarbeiter in Tierpark

Der Tierpfleger habe das Tier nach der Schließung des Parks am Sonntagabend in den Stall bringen wollen, so ein Polizeisprecher: „Im Zusammenhang damit ist etwas geschehen, das dazu geführt hat, dass die Antilope ihn aufgespießt hat.“ Aber auch ein Strauß soll an dem Unfall beteiligt gewesen sein.