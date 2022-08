„God of Rock“: Taktvolles Zuschlagen

"God of Rock" treibt Spieler laut Modus Games „an ihre Grenzen, indem es sie zu einem Song kämpfen lässt, der von den ausgewählten Charakteren und dem Level bestimmt wird“. Wer mit dem Beat nicht Schritt halten könne, werde in diesem Duell der besten Musiker des Universums nicht überleben, so der Publisher in einer Mitteilung.