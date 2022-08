Schallenberg: Krim-Annexion ist die „Erbsünde“

„Noch nie da gewesene humanitäre Hilfe“

„181 Tage lang hat Russland das Völkerrecht und unsere Sicherheitsordnung verhöhnt“, so Schallenberg in seiner Rede, in der er versicherte, Österreich werde weiterhin an der Seite der ukrainischen Bevölkerung stehen. Auch sprach der rot-weiß-rote Minister von einer „noch nie da gewesenen humanitären, budgetären und militärischen Hilfe für Kiew“. Scharf verurteilte Schallenberg die von Russland betriebene Militarisierung der Krim sowie Menschen- und Grundrechtsverletzungen wie erzwungene Einberufungen in die russische Armee und die Repression von Minderheiten wie der Krim-Tataren.