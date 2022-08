Verirrt und abgestürzt: Wanderer schwer verletzt

Der Deutsche wanderte gegen 14.30 Uhr von der Hohlriederalm talwärts in Richtung Auffacher Ortsteil Bernau, als er plötzlich vom Weg abkam. Nachdem sich der Mann dann im Wald verirrt hatte und in unwegsames, teils felsdurchsetztes Gelände geraten war, stürzte er acht Meter in die Tiefe und erlitt dabei schwere Verletzungen.