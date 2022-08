„Wir waren doch immer eine glückliche Familie“

Alles wirkt freundlich - in dieser 90 Quadratmeter großen Genossenschaftswohnung in Wien-Favoriten. Mit den in hellen Farben gehaltenen Kästen und Vitrinen; den in hübsche Rahmen gefassten Familienbildern an den Wänden; der gemütlichen Couch; dem blank geputzten Parkettboden, auf dem in den Zimmerecken bunt bemalte Truhen, gefüllt mit Spielzeug, stehen.