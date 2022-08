Teuerung treibt mehr Menschen in die Schwarzarbeit

Um die realen Einkommensverluste auszugleichen, steigt aktuell auch die Bereitschaft zum „Pfuschen“ massiv an. In zwei Branchen, die vorrangig Frauen betreffen, sind Rechnungen überhaupt nur noch ein Minderheitenprogramm. Auch am Bau hat die Schattenwirtschaft Hochkonjunktur. Nur die wenigsten können sich - auch wegen der gestiegenen Rohstoffpreise - ihr Eigenheim zur Gänze mit Belegen leisten. Der bekannte Ökonom Friedrich Schneider weiß, welche Anreize die Trendumkehr zurück in die Legalität einleiten würden.