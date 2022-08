Unwetter sorgen für hunderte Feuerwehreinsätze

Nach der Trockenheit die Sintflut: Am Freitag goss es in ganz Vorarlberg wie aus den sprichwörtlichen Kübeln, in einzelnen Regionen wurden teils Niederschlagsmengen von über 150 Litern pro Quadratmeter registriert. So sehr der Regen auch ersehnt worden ist, für die Feuerwehren im Land war er mit jeder Menge Arbeit verbunden: Bäche, davor noch ein trauriges Rinnsal, verwandelten sich binnen weniger Stunden in reißende Flüsse, Unterführungen, Keller und Geschäftslokale wurden überflutet, ganze Straßen mussten gesperrt werden.