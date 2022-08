ÖBB: Noch bis Montag Behinderungen auf Südbahn

Gesamter Bahnverkehr in Kärnten, Osttirol und der Steiermark stand still

Heftige Unwetter hatten am Donnerstag die Stromversorgung und Bahninfrastruktur im Süden Österreichs schwer beschädigt. Die ÖBB stellten am Nachmittag den gesamten Bahnverkehr in Kärnten, Osttirol und der Steiermark ein. Züge, die sich gerade auf der Strecke befanden, fuhren den nächstgelegenen Bahnhof an - so auch ein Railjet im Neumarkter Bahnhof gegen 16 Uhr.