Bis zu 139 km/h: Wo der Sturm am heftigsten tobte

Die verheerenden Unwetter in Österreich haben am Donnerstag fünf Todesopfer gefordert. Binnen kürzester Zeit richteten Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h enorme Zerstörung an, ließen die Stromversorgung und auch den Zugverkehr in Teilen der betroffenen Bundesländer zusammenbrechen. Von der Wucht der Gewitter wurden selbst Experten überrascht. Wo der Sturm am heftigsten tobte, erfahren Sie hier.