Darum war Intensität des Gewitters so überraschend

Gewitter entwickelte sich rasch heftiger als erwartet

„Laut den Einschätzungen in der Früh haben die meisten Wettermodelle gezeigt, dass es in Oberkärnten und Osttirol intensivere Gewitter geben könnte.“ Diese Modelle hätten nicht gut erfasst, dass das Gewitter dann in den Osten durchziehen würde. Auch entwickelte sich das Gewitter sehr schnell heftiger als in den Modellen berechnet. Bis zu einem gewissen Grad seien Gewitter unberechenbar, es sei „schwer abzuschätzen, wo es dann entsteht und niedergeht“, so Stefan.